Lipu, parte il corso base di birdwatching

Parte il corso base di birdwatching promosso da Lipu Lombardia con la collaborazione delle sezioni locali lombarde, per imparare a conoscere le specie del territorio, tra scienza, natura, benessere e divertimento. Sei lezioni on line per imparare a riconoscere gli uccelli selvatici del territorio e di diversi ambienti. Se possibile verranno organizzate delle escursioni alla fine del corso.

Il numero dei posti è limitato, per consentire la buona riuscita del corso: c’è tempo fino al 18 aprile per iscriversi. Per informazioni sui costi si può consultare la Pagina Facebook di Lipu Varese e iscrizioni si può scrivere a milano@lipu.it.

Calendario incontri:

MERCOLEDI’ 21 APRILE 2021 ore 20.30

Introduzione al birdwatching: attrezzatura e tecniche di appostamento. Etica e regole.

Massimo Soldarini

MERCOLEDI’ 28 aprile 2021 ore 20.30

Biologia ed etologia delle specie.

Le specie legate ai corsi d’acqua.

Giuseppe Bogliani

MERCOLEDI’ 5 maggio 2021 ore 20.30

Gli uccelli nelle zone umide.

Giuseppe Bogliani

MERCOLEDI’ 12 maggio 2021 ore 20.30

Ali sulla campagna. Gli uccelli degli ambienti agricoli.

Federica Luoni

MERCOLEDI’ 19 maggio 2021 ore 20.30

I vicini che non ti aspetti: gli uccelli in città.

Federica Luoni

MERCOLEDI’ 26 maggio 2021 ore 20.30

Dove osano le aquile: gli uccelli delle zone montane.

Enrico Bassi