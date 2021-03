Lite a colpi di catena, piccolo imprenditore edile denunciato

La discussione sui lavori da pagare degenera, a calci e colpi di catena: è successo lunedì a Gallarate, in via Pegoraro, quartiere Cascinetta.

Protagonisti: un piccolo imprenditore edile di origine egiziana, il committente dei lavori e anche il titolare dello studio di architettura con cui collaborava.

L’imprenditore quarantaquattrenne – originario dell’Egitto ma residente a Gallarate – si è presentato per ottenere il pagamento per lavori svolti, ma la discussione è finita male: mandato via dallo studio, l’uomo ha tentato di rientrare e ha avuto una reazione sopra le righe, cercando di aprire la porta dello studio a calci e colpi di catena di cui si era nel frattempo armato.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Volante del Commissariato di Gallarate, che hanno denunciato l’artigiano per minacce e per esercizio arbitrario delle proprie ragioni.