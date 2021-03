L’Unità di soccorso tecnico cerca volontari

Il difficile periodo marcato dall’emergenza sanitaria per il Covid 19 non ha limitato l’operatività dell’UST Varese che nel 2020 è stata coinvolta in decine di attivazioni di ricerca e soccorso persone sul territorio della Provincia di Varese, con già 3 interventi svolti nel 2021.

La sempre più voglia di frequentare montagne e boschi da parte della gente assieme al fenomeno delle persone scomparse che manifesta comunque sempre numeri di particolare rilevanza, spinge a mantenere un costante livello di preparazione tecnica e operatività.

UST Varese ha quindi pianificato un nuovo corso per la formazione di Tecnici di Ricerca da inserire nei propri nuclei allo scopo di potenziare l’attuale risorsa volontaria e garantire lo sviluppo di nuovi percorsi di specializzazione.

Il corso organizzato a moduli nell’arco del 2021 e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza dettate per l’emergenza sanitaria in corso, prevede la formazione su diverse tematiche indispensabili per la sicurezza dell’operatore, per la movimentazione sui diversi terreni impervi e non, cartografia e orientamento, tecniche di ricerca, primo soccorso e utilizzo di attrezzature di assistenza in ambienti ostili.

L’attività del Tecnico di Ricerca è affine ad attitudini e passioni personali come l’outdoor, l’arrampicata, l’alpinismo e il trekking, ma anche per chi ha già una consolidata formazione e attività nel settore del soccorso sanitario.

Possono accedere uomini e donne tra 20 e 50 anni che abbiano superato le prove di selezioni.

Gli interessati ad accedere al corso per diventare Tecnici dell’UST possono scrivere a ust.scuolatecnici.segreteria@gmail.com o visitare il sito www.unitasoccorsotecnico.com