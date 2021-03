Malnate si prepara a un 2021 di lavori. “Tanti finanziamenti, non vogliamo farci trovare impreparati”

Il 2021 a Malnate sarà un anno di lavori. Tanti sono in programma, come aveva già anticipato l’assessore Davide Feleppa, ma tanti altri potrebbero realizzarsi in corso.

È il sindaco Irene Bellifemine a spiegare la particolare situazione di quest’anno: «Con l’inizio del nuovo anno ci siamo concentrati sul bilancio; ci sono tanti finanziamenti e abbiamo fatto un grande lavoro, dando anche voce alle minoranze, per studiare un piano pubblico per i prossimi tre anni di tutte le opere realizzabili sul nostro territorio. Abbiamo iniziato a scrivere un “libro dei sogni” che però pensiamo si possano realizzare e studiato per non farci cogliere di sorpresa con progettazioni pronte nel cassetto».

Alcuni progetti sono già stati lanciati, come spiega la Prima Cittadina: «Stiamo partecipando al bando della rigenerazione urbana per Villa Braghenti e al Parco I Maggio, tramite la vincita di un altro bando, vorremmo realizzare un percorso di attività sportiva che potrà essere usufruito anche da disabili, con attrezzi da palestra per fare attività all’area aperta. Ci sono ragionamenti in corso anche per concentrarsi sul nostro centro storico, realizzare la Ztl e riqualificazione dell’area dando nuova vita al lavatoio per metterlo a disposizione delle associazioni».

Anche la sicurezza avrà la sua parte, come conclude il sindaco: «Stiamo puntando a questa azione rinforzando la videosorveglianza. Abbiamo deciso di realizzare subito tutti i varchi elettronici nei vari ingressi della città. Aggiungeremo anche videotrappole: due sono già state installate e verranno spostate in base all’esigenze».