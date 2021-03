I Mastini dominano, soffrono e vincono gara2 ai rigori. Adesso con Merano è 1a1

Una sfida infinita, quella tra Varese e Merano andata in scena questa sera, martedì 30 marzo, terminata solo con la lotteria dei rigori che permette ai Mastini di riportare la serie sull’1 a 1 e continuare a coltivare il sogno della finale. A Casate, nelle “mura amiche” i gialloneri di Deveze si aggiudicano infatti la lunghissima “gara 2” delle semifinali dopo essere andati in vantaggio di tre gol, subito la rimonta e la furia di Merano, un tempo supplementare a reti inviolate e ben 8 rigori, serie andata “ad oltranza” e spezzata da una prodezza di De Biasio e l’errore decisivo di Oscar Ahlstrom.

Una gara dall’alto tasso di nervosismo, vista l’alta posta in gioco, che ha visto prima il dominio Varese, a metà gara avanti 3 a 0, e poi la reazione d’orgoglio e di forza dei Pircher che hanno dovuto comunque cedere la vittoria ai gialloneri.

Q1 – Dopo la sconfitta subita in “gara1” Mastini hanno il dovere di tenere viva la serie e partono subito all’arrembaggio ma Merano mette in pista una difesa solida e prudente. Le prime occasioni arrivano infatti proprio per gli ospiti che per due volte si lanciano in contropiede una volta recuperato il puck sugli errori di Cordin e Mazzacane: un Tura in grande spolvero tiene chiusa la saracinesca (miracoloso al 13’ l’intervento su Gellon sull’1 a 0). I Mastini non accusano, anzi colpiscono cinicamente alla prima grande occasione: al 10’ discesa del solito Marcello Borghi che offre un cioccolatino a Raimondi solo davanti a Tragust, trafitto dall’1 a 0. La “rete avvelenata” è però benzina per il sempre più crescente nervosismo del Merano, a 50’’ dalla fine del drittel Kobler (murato in precedenza da Tura) e Pfostel danno il via a una rissa in cui viene coinvolto anche Alex Bertin, colpito senza casco, perso nel marasma. Panca puniti per tutti e tre i giocatori e così il primo periodo si chiude con i Mastini in vantaggio e in superiorità numerica.

Q2 – Neanche un minuto e uno sgambetto di Radin consente ai gialloneri di giocare in 5v3. Merano va in affanno e al 23’ a sfruttare il (singolo) power play è De Biasio che raccoglie da Cordin e “di prima” insacca un missile sotto la traversa. Appena cinque minuti dopo è Marcello Borghi a fulminare in transizione Tragust siglando uno spietato 3 a 0. I gol dei Mastini scatenano però la reazione d’orgoglio del Merano: dopo due interventi decisivi del portierone trentino (“a pinza” su Piroso e poi su Drolet), tra il 31esimo e il 36esimo arrivano due gol che sono ossigeno per i Pircher: dalla linea blu Gellon riapre i giochi con un colpo da biliardo e nell’assedio successivo targato Merano Kobler si ritrova sulla stecca un disco vagante facile-facile da appoggiare sotto i gambali di Tura. Al suono della seconda sirena il risultato è 3 a 2 per i padroni di casa.

Q3 – L’ultimo drittel vede molto nervosismo e poco gioco, con un ritmo decisamente spezzato. Tragust riscatta i tre gol subiti nella prima metà di gara con altre due parate, questa volta su Piroso e Schina. I tiri servono soprattutto a Varese per cercare di tenere il disco il più lontano possibile dalla porta di Tura che a 5’ dal termine salva su una doppia occasione di Ansoldi. Ma a un minuto dal termine i vincitori della regular season non si lasciano sfuggire un ghiottissimo power play (punito un bastone alto di Bertin): Victor Ahlstrom sbuca da una mischia, raccoglie, insacca e porta la partita al supplementare.

OT – “Mini-supplementare 3v3”: Deveze schiera il trio De Biasio – Drolet e Raimondi a cui rispondono i gemelli Ahlstrom e Beber. Il supplementare è a tinte giallonere anche se finisce a reti inviolate nonostante i Mastini abbiano tenuto il controllo del puck per quasi tutto l’overtime. Sulla pista mezza deserta a prendersi la scena è Drolet che impensierisce Tragust pur non trovando il gol vittoria, che arriverà solo ai rigori.

Prima dell’unico sigillo di De Biasio, bravo ad avvicinarsi a Tragust senza farsi ipnotizzare, fondamentali ai rigori sono state le tante parate (6) di Tura e gli errori dei due gemelli Ahlstrom, con Victor che inaugurato la serie sparando alto e Oscar che l’ha conclusa tirando fuori dallo specchio della porta.

RIGORI

Ahlstrom Victor – Alto

Drolet – parato

Ahlstrom Oscar

Borghi – parato

Ansoldi – parato

Raimondi – parato

Juscak – parato

Cordin – parato

Gellon – parato

Piroso – parato

Piroso – parato

Ahlstrom Oscar – parato

Vanetti -parato

Juscak – parato

De Biasio – GOL

Ahlstrom Victor – fuori