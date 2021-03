Mattinata intensa per i soccorsi, diversi gli incidenti sulle strade del Varesotto

Diversi gli interventi di soccorso questa mattina sulle strade del Varesotto.

Ad Angera un ciclista di 48 anni è caduto in viale Repubblica ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese. Incidente in bici anche a Taino, in via Piave, dove l’intervento dei soccorsi è stato richiesto per due giovani di 15 anni.

Due ciclisti sono rimasti feriti, in due distinti incidenti, poco prima delle 12 a Buguggiate in via Verdi e Caronno Varesino in via Rimembranze. Il primo, 48enne, è stato portato all’ospedale di Cittiglio, il secondo, un 39enne a Tradale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Lievi conseguenze anche per un 19enne rimasto coinvolto in un incidente in via Mazzini, nel primo pomeriggio di domenica ad Albizzate.

Sempre nella giornata di oggi, domenica 28 marzo, i soccorsi sono intervenuti tre volte al Ciglione di Malpensa dove è in corso una competizione nazionale di motocross. Tre i motociclisti caduti, soccorsi, in codice giallo e trasportati in ospedale.