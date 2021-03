Il municipio di Malnate si colora di giallo per fare “luce sull’endometriosi”

Marzo è il mese della consapevolezza dell’endometriosi, una malattia silenziosa e invalidante, ancora troppo sconosciuta, che colpisce le donne.

In questo periodo di emergenza e solidarietà anche il Comune di Malnate, che pone sempre più l’attenzione al benessere e alla salute, aderisce alla campagna di sensibilizzazione per chi soffre di questo disturbo illuminando di giallo, colore simbolo della malattia, la facciata del palazzo comunale, sabato 27 marzo 2021, in occasione della Giornata mondiale dedicata all’endometriosi.

L’obiettivo della campagna promossa dal Team Italy della WorldWide Endomarch è di informare e favorire la prevenzione rispetto a questa complessa malattia cronica e subdola, che riguarda il 10-15% delle donne in età riproduttiva, per una stima di 3 milioni di donne in Italia, 176 milioni nel mondo. Una patologia molto diffusa che ha un impatto devastante sulla qualità della vita della donna che ne è affetta. La diagnosi arriva, nella stragrande maggioranza dei casi, a seguito di percorsi lunghi e dispendiosi, che portano spesso a una serie di ripercussioni fisiche e psicologiche. Questo perché l’endometriosi risulta essere una patologia ancora troppo poco conosciuta, dalle cause ignote e, di conseguenza, sottovalutata nel suo impatto complessivo.

L’unica arma di cui si dispone per far fronte ai danni, spesso irreversibili, legati ai ritardi diagnostici e dovuti al conseguente avanzamento della malattia, è quella della prevenzione. Ecco perché è importante che di endometriosi se ne parli. È importante che si informi sui sintomi e sugli effetti provocati. È importante che si sensibilizzi il più possibile affinché nessun altra donna non venga creduta o umiliata per il suo dolore.

Ed è proprio per questo che il sindaco Irene Bellifemmine e il vicesindaco e Assessore alla Salute Jacopo Bernard hanno subito accolto positivamente la possibilità di aderire all’iniziativa proposta dalla concittadina Chiara Battaini, affetta da endometriosi che ha subìto due importanti interventi e che spera che con questa sensibilizzazione sempre più donne possano conoscere ancora in giovane età la malattia, per poter ricevere una diagnosi precoce per limitare i danni a cui la stessa può portare.

Con il protrarsi dell’emergenza sanitaria anche quest’anno non sarà possibile partecipare alla marcia organizzata a Roma, il Team Italy della WorlWide Endomarch dà quindi il via ad un grande evento virtuale sui social network il 27 Marzo 2021 invitando tutte le donne affette da endometriosi a pubblicare una loro foto con la maglietta gialla dell’Endomarch facendo echeggiare lo slogan #lontanemaunite diciamo #stopalsilenzio: l’endometriosi esiste!