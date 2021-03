Mutui e surroghe a Varese: cosa scegliere

Nell’acquisto di un immobile ci si affida alla formula sempreverde del mutuo. Non c’è che dire: è proprio un clima eccezionale per comprare casa a Varese con la consapevolezza che le condizioni attuali sono davvero singolari. I prezzi stabili degli immobili e un nuovo modo di vivere gli ambienti domestici portano in molti a valutare un trasloco in una nuova casa di proprietà. E’ quanto emerge dall’Osservatorio mensile di MutuiSupermarket.it, il motore di ricerca e comparazione mutui gestito da FairOne S.p.A., società che nel 2020 ha intermediato circa 1 miliardo di Euro di nuovi finanziamenti casa.

Ma come va realmente il mercato? La media delle rilevazioni mensili dell’indice di riferimento per i mutui a tasso fisso IRS a 20 anni nel mese di marzo 2021 registra un aumento dello 0,12% rispetto allo scorso mese attestandosi a 0,41%. Il Minimo negli ultimi dodici mesi è stato registrato a dicembre 2020: 0,01%. L’analogo indice per i mutui a tasso variabile nel mese di marzo 2021 registra una media di -0,54% sostanzialmente stabile nell’ultimo trimestre. Il Minimo è stato registrato a gennaio 2021: -0,55%.



Nonostante l’aumento degli indici IRS, le banche hanno generalmente assorbito del tutto o in buona parte tale incremento lasciando la propria offerta a tasso fisso invariata o registrando incrementi minimi, riducendo in sostanza la propria marginalità. L’offerta di mutui a tasso fisso e variabile rimane quindi ancora estremamente conveniente sia per chi voglia surrogare il vecchio mutuo sia per chi intenda accenderne uno nuovo .

Infatti, ad oggi, per un’operazione di acquisto prima casa e una di surroga a tasso fisso e a tasso variabile effettuata da un impiegato a tempo indeterminato di 34 anni con un reddito mensile di € 2.400 su un immobile situato a Varese del valore di € 220.000, con un importo richiesto di € 140.000 e la durata del mutuo 20 anni, le migliori offerte risultano:

Finalità Acquisto:

Simulazione a tasso Variabile

Simulazione a tasso Fisso

Finalità Surroga:

Simulazione a tasso Variabile

Simulazione a tasso Fisso

Andamento storico della migliore offerta di mutuo in termini di TAN per finalità e importo richiesto

Analisi della domanda sul Canale Online

Nel primo trimestre 2021 la finalità acquisto ha decisamente superato la surroga raggiungendo il 62% del totale complessivo delle domande rispetto al 38% dello stesso periodo nel 2020. L’importo richiesto varia dai 100 mila ai 250 mila Euro. Per quanto riguarda la fascia d’età, è capo lista quella compresa fra i 36 e i 45 anni. La classe di reddito predominante va dai 1.500 ai 2 mila Euro.