Nuovi lavori sulla superstrada di Malpensa, occhio al tratto tra Gallarate e Busto

In aggiunta ai lavori sulla sezione a ridosso di Cardano al Campo, l’Anas ha programmato altri lavori sulla superstrada 336 di Malpensa, che comporteranno – in direzione autostrada A8 – riduzioni di carreggiata (di giorno) e chiusura completa di un breve tratto (la notte) .

I lavori riguardano il risanamento strutturale del ponte che consente alla statale 33 del Sempione di scavalcare la superstrada, tra Gallarate e Busto Arsizio.

Nel dettaglio dalle ore 9.30 di lunedi 8 marzo e fino alle ore 17 del 19 aprile 2021 sarà chiusa la corsia di marcia all’altezza dell’uscita Gallarate Est, dal km 2,600 a km 2,800.

Inoltre, in orario notturno, dalle ore 21 alle ore 5, da martedi 10 marzo e fino al 19 aprile verrà chiusa al traffico dal km 2,300 al km 3,200 da lunedi al venerdi, ad eccezione dei festivi e prefestivi.

Il traffico veicolare diretto in Autostrada A8/Busto Arsizio dovrà uscire allo svincolo di Gallarate Est al km 3+200 della SS 336, percorrere lo svincolo seguendo sempre le indicazioni per Milano, proseguire lungo la Statale del Sempione fino alla prima rotatoria (alle porte di Busto), percorrerla a 360 gradi per invertire la marcia, e tornare lungo il Sempione fino alla rampa di immissione sulla SS 336 direzione Autostrade.