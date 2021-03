Open day a distanza alla Liuc per le lauree Magistrali

Martedì 16 marzo a partire dalle 10 in modalità distance, gli studenti potranno scoprire l’offerta formativa della Liuc – Università Cattaneo con i diversi percorsi, in italiano e in lingua inglese, della Scuola di Economia e Management e della Scuola di Ingegneria Industriale, i punti di forza e i servizi dell’ateneo di Castellanza. L’occasione è importante perché i partecipanti all’Open Day potranno fare domande in diretta sui percorsi di studio specifici ai direttori delle due Scuole, il professor Rodolfo Helg e la professoressa Raffaella Manzini.

Anche il personale della segreteria studenti sarà disponibile in diretta o via chat per rispondere ad ogni richiesta di chiarimento. Per maggiori informazioni è, inoltre, sempre attivo il riferimento email: laureemagistrali@liuc.it

Per informazioni e iscrizioni: http://www.liuc.it/articoli_orientament/open-day-lauree-magistrali/