Perturbazione artica: in arrivo pioggia e freddo

Una perturbazione di origine artica transita a nordest dell’arco Alpino tra oggi e domani, determinando in Lombardia deboli precipitazioni sparse ed un rinforzo del vento da est. Quota neve in progressivo abbassamento, generalmente attorno a 1000 metri nella notte, in calo al mattino attorno a 600-800 metri, con le quote più basse sui rilievi prealpini e alpini occidentali. Gli accumuli più consistenti tra 5 cm e massimo 10 cm previsti sui settori prealpini occidentali, altrove accumuli inferiori a circa 1-3 cm.

Il weekend si apre, dunque, con la pioggia e con un abbassamento delle temperature. Le prime ore del giorno saranno all’insegna della pioggia. Le precipitazioni dovrebbero esaurirsi già nel corso della mattinata e lasciare a schiarite in serata. (Qui le previsioni del Centro Geofisico Prealpino)

Le temperature saranno in netto calo con la colonnina che non avrà oltre gli otto gradi come massima per poi scendere a 2 di minima.

La giornata di domenica si annuncia soleggiata e più tiepida anche se non sono previste temperature sopra i dieci gradi

Le previsioni per l’inizio della prossima settimana indicano tempo in genere sereno e comunque asciutto con temperature che oscillano tra i 10 e i 12 gradi..