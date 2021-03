Pro Patria a Grosseto con tanta voglia di riscatto

Dopo la sconfitta contro il Pontedera e all’indomani del rinnovo di Parker e Pizzul fino al 2022, alla Pro Patria tocca affrontare la trasferta più lunga della stagione: domani pomeriggio – domenica 21 marzo – i tigrotti saranno infatti impegnati a Grosseto.

«Dobbiamo sempre cercare di riuscire ad accettare la sconfitta – dichiara Ivan Javorcic – in termini positivi, per capirne i motivi e trarne benefici. La vittoria è deformante, ti rende troppo sicuro di te, la sconfitta ti tiene in allerta, è formativa. Per essere competitivi deve poi lasciare una sensazione di disagio, perché fa parte della competizione, fa parte del gioco. Andiamo alla ricerca di entrambe le sensazioni, secondo me ugualmente importanti. Ogni squadra ha una sua identità, le partite sono equilibrate e vengono decise dai dettagli».

«Secondo me – spiega l’allenatore biancoblu parlando del prossimo impegno – ci aspetta la partita più difficile della settimana, come ho detto ai ragazzi, tra il fatto che è la terza partita in sette giorni e che dobbiamo andare in trasferta. Loro hanno tra l’altro un giorno di recupero in più. Questa partita proporrà temi diversi rispetto alle ultime due, noi ci siamo preparati e quindi dovremo fare le cose al massimo delle nostre capacità per poter essere competitivi».

«I rinnovi di Parker e Pizzul – prosegue Javorcic – confermano la bontà del lavoro della società Sono rinnovi importanti perché sono stati guadagnati sul campo, danno un senso anche al futuro prossimo della squadra, cosa che deve interessare di più rispetto al mio futuro personale. Il recente aumento di casi Covid all’interno delle altre squadre è un qualcosa che crea tensione, ma dall’altro lato ormai siamo abituati al momento, personalmente questa situazione mi ricorda da vicino quella di novembre. I dati rimangono preoccupanti, magari abbiamo migliorato la capacità per assorbirli, ma la preoccupazione c’è».

Il Grosseto ha raccolto 3 punti nelle ultime 4 partite e sicuramente ha voglia di tornare alla vittoria in casa, dove in questa stagione è parso più a suo agio. Per la Pro torna disponibile Parker ma non Lombardoni.

