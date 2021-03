Progetto Cardano: “Da Colombo un bilancio pieno di Se…”

Riceviamo e pubblichiamo l’analisi di Progetto Cardano sul bilancio di previsione 2021 a Cardano al Campo

UN BILANCIO PIENO DI SI FARA’ SE…….

Abbiamo fatto il Consiglio Comunale dove si trattavano argomenti principalmente riferiti al Bilancio di previsione per i prossimi 3 e le delibere conseguenti.

Ebbene abbiamo avuto la ennesima conferme di un documento pieno di parole e buone intenzioni, in molti casi abbiamo trovato per la descrizione delle attività le stesse pagine già scritte nello stesso documento dello scorso anno. Questo perché da un anno all’altro non vengono portante avanti le proposte e quindi ci troviamo a vederle sempre riproposte.

E intanto siamo al secondo anno senza fatti.

Siamo i primi a capire che il COVID ha stravolto sicuramente il nostro modo di agire e sicuramente ha creato difficoltà in tutti i campi. Ma è proprio per questo che noi ci si aspettava una forte attenzione all’aspetto sociale, ad essere vicini alle attività commerciali ed industriali che stanno soffrendo e soffriranno. Una previsione che doveva essere basta su iniziative atte ad affrontare le difficoltà dei cittadini in questi momenti.

E invece cosa abbiamo:

nessuna attenzione a ridurre i tributi verso chi ha delle difficoltà, creando aspettative di entrate da utilizzare per iniziative di spesa che poi non sarà possibile realizzare. Per quando riguarda la gestione dei rifiuti ad oggi dopo mesi di approvazione del regolamento, congiunto con Samarate, non sono ancora riusciti ad emettere il bando per l’assegnazione del servizio, scaduto al 31 Dicembre.

nel campo del sociale i valori messi a disposizione sono poco significativi rispetto alle problematiche che si dovranno affrontare, poca attenzione a chi è in difficoltà

si continua a parlare di partecipazione della cittadinanza di coinvolgimento, ma poi nulla di fatto, alle osservazioni fatte da Progetto Cardano, al risposta è il Covid, ma altri comuni le attività le fanno utilizzando gli strumenti informatici, basta avere idee

dopo aver disboscato l’area feste adesso la voglio rendere di nuovo utilizzabile, ma sottovalutano che per poterla fare ritornare ai livelli di prima passeranno anni, e in più si spendono soldi per ripristinarla si pensa di sistemare la “casa comunale” allargandola, risistemandola per poter riavere una sala consigliare, Serve veramente ai Cardanesi costruire una sala consiliare accanto al municipio: quanto costerà questa mega operazione di collegamento delle 3 strutture e con che modalità sarà realizzata? Vista la situazione attuale è davvero una priorità.

Un programma degli investimenti povero e minimale, che continua a modificarsi ad ogni sua presentazione, fino a pochi mesi fa includeva la ristrutturazione della Pascoli adesso è sparita segno di programmazione ballerina.

Per onestà va detto che giuste sono le iniziative per risistemare le nostre strade, per risistemare le nostre scuole questi sono lavori che condividiamo pienamente, come anche le attività di digitalizzazione della macchina amministrativa cosi da agevolare sempre di più il cittadino e ridurre le attese e la burocrazia.

Per cultura e scuola niente di nuovo, le stesse cose fatte al minimo indispensabile e per rispetto degli obblighi.

E i soldi non mancano, nelle previsioni troviamo ancora un avanzo di amministrazione del 2020 di ben 819.000€ segno proprio della poca capacità di programmare di pianificare per tempo.

Considerato il tempo che stiamo vivendo e il fatto che i soldi ci sono, era necessaria una programmazione di più ampio respiro che avesse un impatto concreto sul tessuto sociale lacerato dalla pandemia e non solo sparuti interventi sul territorio, vedi quello di rigenerazione urbana che è poi un’opportunità che giunge dalla regione e non è certo farina del loro sacco. Per una programmazione dei prossimi 3 anni è davvero troppo poco.

Ancora una volta segnaliamo la completa mancanza di attenzione alle reali problematiche della nostra città, ci si muove sempre in ritardo e a rilento, non si può prendere sempre la scusa che si stanno prendendo le misure ormai sono passati due anni e in più hanno inserito come assessore esterno una persona esperta alla quale è stato dato un mandato ampio e che fa da scuola e come punto di riferimento per tutti gli assessori.

Noi di Progetto Cardano continuiamo nel nostro essere disponibili e pronti con proposte concrete, e spesso ci sentiamo rispondere che verranno prese in considerazione, ma poi tutto procede come prima vedasi la nostra proposta sulle riduzione delle tariffe della nettezza urbana legata al fatto che i cittadini hanno risposto positivamente e in modo virtuoso alla raccolta differenziata facendo ottenere alle spese di gestione del servizio un risparmio, nella discussione del Consiglio Comunale abbiamo ritirato la mozione poiché ci era stato detto che avrebbero cercato di applicare la nostra proposta, ora in questo Bilancio di previsione le lasciano inalterate.

Per il Gruppo Di Progetto Cardano

Sergio Biganzoli