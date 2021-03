Progetto Cinema dona una borsa di studio ad una studentessa dell’Icma

Considerate le difficoltà sociali ed economiche di un periodo complicato come quello che stiamo vivendo, l’associazione Progetto Cinema ha deciso di non far mancare il suo supporto agli studenti dell’Istituto Antonioni, nonostante l’impossibilità di organizzare eventi culturali in presenza, attività che di solito permettono di raccogliere fondi per sostenere l’Academy di cinema.

Come in passato, anche quest’anno una matricola della scuola di cinema riceverà così un contributo di 1.000 euro come sostegno al pagamento della retta, contributo che verrà erogato per tutti e tre gli anni del percorso educativo, a condizione che l’impegno e i risultati restino elevati.

La commissione, guidata da Gigi Chierichetti, presidente dell’associazione Progetto Cinema, ha effettuato una serie di colloqui, al termine dei quali ha scelto una studentessa del corso di recitazione, che beneficerà del contributo allo studio per il triennio di formazione. Alessandro Munari, presidente della Fondazione Istituto Michelangelo Antonioni, ha espresso un sentito ringraziamento all’associazione per l’aiuto concreto e «per aver creduto ancora una volta nella necessità di investire nel talento e nella passione».