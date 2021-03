Pronta la guida del Sentiero Italia in inglese

Da giovedì 25 marzo vasentiero.org, la guida digitale del Sentiero Italia realizzata da Va’ Sentiero è disponibile anche in inglese. In continuo aggiornamento, la guida di mette a disposizione mappe, consigli e recensioni tecniche delle tappe compiute e documentate dalla spedizione lungo il trekking che collega le alte vie d’Italia, dal Friuli-Venezia Giulia alla Sardegna.

La guida è stata pensata e realizzata dai ragazzi di Va’ sentiero come strumento per prendere ispirazione, indagare i dettagli tecnici e scoprire tutte le curiosità necessarie per preparare il proprio itinerario di viaggio ideale, da cucire sulla base delle proprie esigenze e preferenze. Per facilitare la consultazione del materiale documentato, la guida è strutturata per regioni e conta la recensione di ben 240 tappe per 14 regioni e 4.881 km (per ora).

«Abbiamo voluto tradurre la guida in inglese – spiegano Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono, co-fondatori di Va’ sentiero – con l’obiettivo di promuovere questo trekking e le terre alte d’Italia. È stato possibile anche grazie alle campagne crowdfunding lanciate negli ultimi mesi, a cui hanno partecipato centinaia di persone: prova che la valorizzazione delle terre alte Italiane è un sogno collettivo. La nostra guida si propone come una finestra per scoprire il Sentiero Italia e la sua traduzione in inglese esprime il nostro intento di aprire a tutti la condivisione di quello che è stato definito dalla Cnn “Il più grande dei grandi cammini”».