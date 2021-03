Quattro auto in fiamme a Brenta, intervengono i vigili del fuoco

Una grande nuvola di fumo nero si è alzata nel pomeriggio di giovedì 11 marzo nel cielo di Brenta.

Per cause ancora da accertare, quattro autovetture hanno preso fuoco e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Non ci sono feriti e anche l’abitazione adiacente all’incendio non avrebbe subito danni.