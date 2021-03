Rogo d’auto a Brenta, si esclude la matrice dolosa

L’incendio che nel pomeriggio di giovedì ha distrutto alcuni veicoli in una zona defilata di Brenta, in una sorta di deposito privato di veicoli, non è da ascriversi a matrice dolosa.

È quanto risulta dai primi rilievi operati dagli investigatori.

L’allarme era scoppiato a metà pomeriggio dello scorso 11 marzo quando una grande nuvola di fumo di colore scuro si è levata dalla zona di Monteggia facendo temere il peggio: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme che hanno divorato quagtro auto, un camper e altro materiale.

Subito si sono mossi i carabinieri della compagnia di Luino e i colleghi Forestali.

Al netto delle problematiche ambientali che verranno valutate con approfondimenti al vaglio dell’Arma, sembra dunque da escludersi la genesi dolosa per il rogo che ha mandato in fumo i veicoli.