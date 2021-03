“Questa sono io”, un incontro online con l’attrice Antonella Questa

In occasione della Festa della donna il Comune di Besozzo organizza diverse iniziative: mercoledì 10 marzo alle ore 21.00, è in programma un incontro in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Besozzo dal titolo “Questa sono io”.

Protagonista della serata sarà l’attrice e scrittrice Antonella Questa (foto sopra dal suo sito ufficiale), il cui spettacolo in programma a marzo 2020 nella stagione del Teatro Duse era stato sospeso. La vedremo quindi “a distanza” in una serata in cui gli spettatori potranno intervenire con domande in diretta e commenti. Il tutto all’insegna dell’umorismo, per esorcizzare con leggerezza e sensibilità l’ansia del tempo che passa e quella di dover piacere ad ogni costo. Ospiti della serata, condotta dall’assessore alla cultura Silvia Sartorio, Giulio Rossini, anima del Cinema Teatro Nuovo di Varese e di Filmstudio90 e il conduttore televisivo Fabrizio Gulmini.

Vecchia sarai tu!, scritto insieme a Francesco Brandi, e Svergognata, sono due testi di cui si parlerà nella serata, pubblicati nella collana Teatro di Carta di Caracò Editore, che raccontano l’animo, il corpo e la vita delle donne in due circostanze differenti, con un piglio umoristico e amaro. In Vecchia sarai tu!, una donna di ottant’anni si ritrova in ospizio contro la propria volontà. Una caduta, qualche giorno in ospedale, il figlio lontano, una nuora avida, la nipote che non ha mai tempo, quindi la soluzione migliore per tutti: la casa di riposo. Per tutti, ma non per lei, che invece vuole scappare, costi quel che costi. Un viaggio alla scoperta di come tre donne vivono la loro età e l’avanzare inesorabile del tempo. Svergognata ci racconta invece la storia di Chicca, una donna per bene con una bella casa, un marito, due figli, la filippina… una vita perfetta per lei, fino a quando non scopre che lo smartphone di suo marito contiene messaggi e foto osé di decine di “svergognate”. Tra i consigli delle amiche e i giudizi della madre, Chicca è pronta a tutto pur di riconquistare lo sguardo di lui, ma alla fine sarà proprio lei a guardarsi con occhi nuovi.

Antonella Questa vive e lavora in Italia e in Francia. In tv ha partecipato a La fattoria dei comici di Serena Dandini. Traduce e promuove testi di drammaturgia contemporanea francese. Autrice e regista di cortometraggi comici, per il teatro ha firmato gli spettacoli di impegno civile tra cui Il rapporto Lugano, Dora Pronobis, Stasera Ovulo (Premio Calandra 2009 come Miglior Spettacolo e Miglior Interprete), Vecchia sarai tu (Premio Museo Cervi 2012; Calandra 2012 come Miglior spettacolo, interprete e regista), Svergognata e Un sacchetto d’amore.

ALTRE INIZIATIVE

La Biblioteca Comunale di Besozzo, in collaborazione con la consulta della Biblioteca, celebra in questo mese i 90 anni della scomparsa poetessa Alda Merini, nata il 21 marzo 1931, con alcuni consigli di lettura e una serie di post pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram della Biblioteca, che mette a disposizione alcuni dei suoi testi. Alla poetessa sarà dedicata una diretta in programma venerdì 19 marzo “Donne del nostro tempo”. Ospite la giornalista e scrittrice Annarita Briganti che presenterà le sue opere intervistata da Barbara Bottazzi di Amanti dei libri, affiancando il personaggio di Coco Chanel, che ha segnato con il suo lavoro e la sua personalità lo stile del ‘900.

I Servizi Sociali del Comune di Besozzo e la Casa delle Persone danno a tutti appuntamento virtuale per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Dall’8 al 14 Marzo tramite i canali ufficiali del Comune di Besozzo (sito e pagina Facebook) sarà possibile conoscere alcune Associazioni della Casa delle Persone che con contributi video hanno dato spazio e voce a donne che rendono testimonianza del loro vissuto e della loro esperienza: ANFASS Onlus di Varese, A.N.D.O.S. – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno sezione Ispra ed ACMIS – Associazione Comunità Marocchina per l’integrazione e la solidarietà.

Per info sulle dirette: cultura@comune.besozzo.va.it.