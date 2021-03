Ristoranti, incontri e riaperture: la Svizzera deciderà dopo Pasqua

Riguarda gli incontri, in famiglia e al chiuso, l’unica novità in vigore da oggi in Svizzera. Ci si potrà ritrovare fino ad un massimo di dieci persone mentre prima il limite era di cinque.

Per gli altri provvedimenti attesi, come la riapertura dei ristoranti o gli eventi in presenza di pubblico, si dovrà aspettare ancora dopo Pasqua.

La decisione di venerdì del Consiglio Federale è stata presa alla luce dell’andamento dell’epidemia negli ultimi giorni nel territorio della Confederazione. Non sono mancate le polemiche e le proteste da parte di chi attendeva una riapertura già da questa settimana.

La prossima valutazione di Berna su eventuali allentamenti dei divieti e delle limitazioni è attesa per il 14 aprile.

Saranno presto disponibili inoltre, in Svizzera, i test rapidi per procedere allo screening costante e gratuito della popolazione e dei lavoratori di imprese e istituzioni. La Svizzera punta molto su questa strategia in attesa della copertura attraverso la campagna vaccinale.