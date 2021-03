Sacchi per la raccolta rifiuti, a Castellanza arrivano i distributori

Nuove modalità per la distribuzione della dotazione annuale dei sacchi per la raccolta dei rifiuti urbani. E’ stata posizionata infatti, in questi giorni, una macchina per la distribuzione dei sacchi all’interno della Corte del Ciliegio, per cui ogni cittadino munito di tessera sanitaria del titolare della Tassa sui rifiuti, potrà ritirare la dotazione annuale.

Continua ad essere garantita l’apertura dello sportello Sieco presso il Comune, entrata dal portone di legno di viale Rimembranze, per due giorni la settimana il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00 senza appuntamento. A breve sarà posizionata una seconda macchina per la distribuzione automatica presso il posteggio di via Dante angolo via Bernocchi.

Le macchina per la distribuzione è impostata per la consegna dei sacchi fino al raggiungimento della dotazione annuale prevista.

Chi avrà la necessità di ulteriori sacchetti dovrà recarsi allo sportello. Si raccomanda di ritirare i sacchetti quando servono, senza affrettarsi nei primi giorni di attivazione perché la fornitura del quantitativo annuale può essere ritirata durante tutto l’anno. Per questo si consiglia, in particolare per i sacchetti dell’umido, di ritirare un rotolo per volta così da avere sempre sacchetti nuovi e resistenti.

Un’importante novità introdotta, in seguito ai nuovi criteri che stabiliscono la costruzione della tassa sui rifiuti, è che i sacchi in eccedenza rispetto alla dotazione annuale saranno gratuiti, ma verrà monitorato il loro consumo. L’esperienza di questi ultimi anni ha comunque dimostrato che, se non si hanno necessità particolari, il numero dei sacchi stabilito come dotazione annuale è sufficiente.

Ecco la tabella che ricorda la dotazione annuale:

Nelle parentesi è indicato il numero di confezioni

“Invito tutti i cittadini a contribuire al miglioramento della raccolta differenziata- dichiara il delegato all’ambiente Flavio Castiglioni – comportamenti virtuosi in questo senso, vanno a beneficio di tutta la comunità cittadina e dell’ambiente”.

“L’introduzione di queste nuove modalità di distribuzione dei sacchi – dichiara il sindaco Mirella Cerini – va nella direzione di garantire un servizio più efficiente e fruibile 7 giorni su 7, h 24 (salvo chiusura serale per la postazione posta alla corte del ciliegio) ed evitare, così, il formarsi di code allo sportello per il ritiro della fornitura annuale. L’attenzione sulle modalità di raccolta dei rifiuti è sempre stata alta da parte nostra. A questo si aggiunge la messa in campo di azioni di controllo, sensibilizzazione, e coinvolgimento dei cittadini per arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che grava su tutta la città sia in termini di aggravio di costi che di decoro.”