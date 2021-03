“Salvini la smetta con le sceneggiate della Lega di lotta e di governo”

«Il Governo Draghi sui vaccini ha puntato sulla collaborazione con la UE e sul potenziamento della capacità produttiva europea. Non si capisce allora perché Salvini vada a San Marino per “trattare” il vaccino russo e di conseguenza come il ministro leghista Giorgetti possa sedersi con autorevolezza ai tavoli europei». A dirlo è il senatore varesino Pd Alessandro Alfieri, membro con il suo partito della coalizione allargata che sostiene il Governo Draghi insieme alla Lega. «Vediamo di smetterla subito con la solita sceneggiata della Lega di lotta e di governo – spiega Alfieri -. Ne va della credibilità del Paese”.