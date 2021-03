Sister Rosetta Tharpe la donna che inventò il rock and roll

Come spesso è accaduto nella storia, quando sono le donne a innovare, anche nella musica e nell’arte, i loro nomi finiscono sottotraccia, senza ottenere il giusto tributo che meriterebbero. È il caso della cantante statunitense Sister Rosetta Tharpe (1915–1973) che, con il suo stile chitarristico, le sue tematiche e il suo carisma, ha influenzato molti musicisti fra cui Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash e Little Richard. La sua impronta è stata così forte da venir oggi considerata la primogenitrice del rock and roll.

«È stata un’artista straordinaria – racconta il promoter Pino Tuscano, responsabile del progetto Varese Land of Rock and Roll – . Sister Rosetta Tharpe era una donna sicuramente fuori dal comune: nera in una società dove comandavano i bianchi, musicista in un campo dove erano gli uomini a farla da padrone, pluridivorziata e bisessuale in un tempo in cui bastava poco per fare scandalo, la Tharpe era religiosa, come lascia intendere il nome che aveva scelto, ma profondamente trasgressiva».

Lunedì 8 marzo, per celebrare in modo speciale la Festa della donna e per valorizzare le donne di tutto il mondo, Varese Land of Rock and Roll , in collaborazione con l’associazione culturale il Cavedio, ha organizzato una serata di grande musica dedicata a Sister Rosetta Tharpe.

L’iniziativa, che si terrà online, sulla pagina Facebook ufficiale dell’associazione, collega ancora una volta Varese al mondo perché tre degli ospiti sono donne che da Paesi lontani ci presenteranno le loro storie, i loro generi musicali e le loro voci, tutte molto diverse tra loro.

IL PROGRAMMA

L’evento di lunedì 8 marzo:

In apertura, un sentito omaggio a tutte le donne del mondo…

Ore 18.00 – Lorenzo Bertocchini

Il cantautore varesino propone un concerto in stile folk-rock, con sole

canzoni che nel titolo contengono un nome di donna.

Si prosegue con tre splendide voci femminili per un appassionante viaggio tra Europa, Africa e America…

Ore 19.00 – Saul City

Da Cape Town (Sudafrica), la cantante Lauren-Joy Manus e il chitarrista Michele Covito propongono un raffinato pop-soul. Ore

Ore 20

Elizabeth Lee Da Lucklum (Germania), la blues-girl texana si

collega accompagnata dal chitarrista Martin Hauke.

Ore 21

Orit ShimoniDa Winnipeg (Canada), la cantautrice israelo-canadese propone le sue canzoni d’autore scritte in inglese e in lingua ebraica.

La pagina Facebook per poter assistere a tutti questi concerti è:

www.facebook.com/VareseLandOfRockNRoll

Varese Land of Rock AND Roll è anche su Instagram e YouTube.