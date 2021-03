Somma Lombardo: chiusa da domani via Mameli per lavori stradali

Chiusura di un tratto di via Mameli e inversione del senso unico di via Garibaldi a Somma Lombardo, a partire dalle 8 di giovedì 11 marzo.

Domani, infatti, inizieranno le rifiniture ai lavori di pavimentazione della strada, che dureranno qualche giorno: nell’ordinanza della Polizia Locale la chiusura temporanea è valida fino a giovedì 18 marzo. Per gestire meglio la situazione – si legge sempre – viene invertito il senso di marcia in un tratto di Via Garibaldi, “al fine di garantire la migliore fruibilità della strada interessata dai lavori, nonché eliminare ogni pericolo e condizione di difficoltà per la circolazione e per gli utenti della strada”.

«Facciamo ora queste rifiniture perché prima il freddo e le temperature basse non lo consentivano. Poi seguiranno le riparazioni alla pavimentazione di pregio della strada del centro», avvisa l’assessore ai Lavori Pubblici, Edoardo Piantanida Chiesa.