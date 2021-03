Somma, Piantanida:”Il Mossolani non sarà una cattedrale nel deserto”

«Per noi lo sport è fondamentale, non è un problema trovare una progettualità che metta d’accordo tutti nel rispetto dei ruoli», afferma Edoardo Piantanida Chiesa, assessore ai Lavori Pubblici di Somma Lombardo, riferendosi naturalmente al campo sportivo Mossolani e all’uscita di Fratelli d’Italia.

«Vogliamo un progetto utile e sostenibile per i sommesi, ma non faraonici o cattedrali nel deserto», ha continuato, precisando i due pilastri della visione che la maggioranza di centrosinistra ha sul campo sportivo: utilità e sostenibilità.

Ricordando poi le ambizioni della giunta Colombo, che aveva in mente una piscina olimpionica, campi da tennis e da calcetto, Spa e vasche termali, si è chiesto: «Ma che senso avrebbe avuto realizzare mirabolanti e assai costosi investimenti al Mossolani e lasciare tutti gli altri impianti in uno stato di degrado?».

Diverse le intenzioni dell’amministrazione Bellaria che, ricorda Piantanida, ha in mente un progetto «che non sia un esborso e che sia sostenibile: ci interessa che tutti il centro sia fruibile per tutti, cosa che fino ad adesso non è stata».