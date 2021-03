Nuovo Mossolani, FdI: “Un’occasione persa per Somma Lombardo”

Il campo sportivo Mossolani torna nel dibattito politico di Somma Lombardo. La consigliera di Fratelli d’Italia, Manuela Scidurlo, ha criticato duramente il progetto dell’amministrazione Bellaria per rilanciarlo, che manca di visione: «Noi ci siamo, ma servono proposte concrete e la volontà di ridare il Mossolani ai sommesi».

Il presidente di Fratelli d’Italia, Daniele Consonni, a “La Prealpina” ha ricordato il progetto da 18 milioni di euro durante la giunta di centrodestra guidata da Guido Colombo (in cui lui era assessore ai Lavori Pubblici): la differenza rispetto al presente sarebbe la concretezza e, soprattutto, delle fondamenta sicure.

L’ex amministrazione voleva realizzare al Mossolani una piscina, campi da calcetto e da basket e vasche termali: al centro di tutto c’era lo sport, unito al desiderio di ascoltare il territorio e le proprie necessità.

Anni dopo, il project financing è «un’occasione persa», ma Fratelli d’Italia si chiede se la vigente amministrazione abbia a cuore i cittadini e lo sport.

Il progetto

Per il campo Mossolani l’amministrazione ha stanziato 28mila euro per acquisire i terreni privati intorno al centro sportivo. Ad annunciarlo nel consiglio comunale di lunedì 1 marzo è stato Edoardo Piantanida Chiesa, assessore ai Lavori pubblici. «C’erano ancora delle piccole aree sparse in mano ai privati, in questo modo non era possibile pensare a un progetto di ampliamento del centro», ha affermato.

Il progetto del campo è inserito nel piano opere pubbliche 2021-2023; il sindaco Stefano Bellaria ha spiegato gli obiettivi: aumentare l’offerta sportiva e «dare maggiore fruibilità al Mossolani stesso». «L’obiettivo di ampliare, completare, modernizzare e rendere il centro sportivo accessibile alle persone diversamente abili deve essere una priorità per l’amministrazione», ha commentato la consigliera Scidurlo dai banchi dell’opposizione.