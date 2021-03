Sulle orme di Papa Francesco in Iraq

“Papa Francesco in Iraq: il perché di un viaggio di importanza storica”. È il titolo dell’incontro proposto dal Centro Culturale Tommaso Moro, venerdì 26 marzo, alle 21, su Zoom e Youtube.

«A tre settimane di distanza, per non lasciare che tutto scorra via nel marasma delle informazioni senza permetterci un’adeguata intelligenza del presente, vogliamo ritornare sul viaggio del Papa in Iraq, perché abbiamo il sospetto che sia stato più importante degli altri pur importanti viaggi apostolici di Francesco» spiegano dal Centro culturale gallaratese.

Ospite è Leone Grotti, giornalista, inviato speciale del mensile Tempi, ha percorso in anticipo le tappe dell’itinerario papale per raccontare l’attesa dei cristiani iracheni e ha poi seguito passo passo il Pontefice in questo viaggio straordinario.

L’incontro si svolgerà attraverso la piattaforma Zoom (ID: 873-3939-6234) ed in Live Streaming sul canale YouTube del Centro Culturale Tommaso Moro Gallarate (qui).