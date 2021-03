Tir “incastrato” in via Tamagno a Varese, interviene la polizia locale

Un grosso tir è rimasto bloccato in via Tamagno a Varese intorno alle 13.30 di giovedì 25 marzo. Il mezzo è rimasto incastrato in un punto dove ripetutamente si verificano questo tipo di problemi mandando in tilt la viabilità dell’intera zona che si torva nei pressi dell’ospedale di Varese. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Varese e, dopo diverse manovre, il camion è riuscito a liberarsi. Poco dopo le 14 la viabilità è stata ripristinata.