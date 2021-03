Un altro grande concerto su YouTube del coro e orchestra Amadeus

Venerdì 5 marzo nuovo appuntamento con Franz Joseph Haydn per la stagione Itinerari Musicali del Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus. Per “I grandi concerti di Amadeus”, la stagione Itinerari Musicali in onda sul canale YouTube

dell’associazione Ensemble Amadeus in modalità première, presenta un nuovo appuntamento.

Il concerto di questa settimana è dedicato alla grande classica con la Nelsonmesse o Missa in Angustiis per soli coro e orchestra e il Concerto in Do Maggiore per organo e orchestra di Franz Joseph Haydn, interpretati dal Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus, diretti dal maestro Marco Raimondi. Le parti soliste saranno interpretate dal soprano Maria Blasi, il contralto Marta Fumagalli, il tenore Filippo Pina Castiglioni, il basso Yutaka Tabata e l’organista Enrico Raimondi.

Con la chiusura delle sale da concerto Amadeus continua a proporre al proprio pubblico dei concerti in modalità première tra quelli che hanno fatto la sua storia. L’appuntamento da non perdere è dunque per venerdì 5 marzo 2021 alle ore 21 sul sito web e sul canale YouTube di Ensemble Amadeus.

«La situazione è ancora critica, con la Lombardia che torna in zona arancione e noi continuiamo con la nostra stagione online, in attesa che si possa tornare a proporre dei concerti dal vivo – commenta il maestro Marco Raimondi –. È un momento difficile per tutti, in modo particolare per coloro che operano nel settore della musica e dei concerti, ma bisogna continuare ad essere fiduciosi, senza abbassare la guardia. Speriamo di tornare presto a proporre concerti dal vivo ma, finché non sarà possibile, la stagione continuerà comunque a proporre a distanza i capolavori musicali di sempre».