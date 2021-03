Un punto tamponi rapidi alla farmacia comunale di Cardano

Attraverso la stretta collaborazione tra ASSP, Comune di Cardano al Campo e Parrocchia Sant’Anastasio il 29 marzo aprirà il punto tamponi rapidi antigenici Covid 19 presso la Farmacia Comunale di Piazza Mazzini 13, offrendo l’opportunità a tutti i cittadini cardanesei e agli utenti della Farmacia Comunale.

L’Azienda crede fortemente che il superamento di questa pandemia possa avvenire anche attraverso un’azione di screening costante dello stato di salute della popolazione, e con questa iniziativa vuole rendere disponibili le proprie strutture e servizi per contribuire a mantenere alta la capacità di rilevazione di eventuali casi di positività.

Il Cda esprime un sentito ringraziamento al Parroco Don Aldo Mascheroni che, credendo nell’iniziativa proposta da A.S.S.P., ha supportato l’azienda concedendo l’utilizzo dei locali in cui andremo ad effettuare i tamponi. Un ottimo esempio di collaborazione tra gli operatori della comunità cardanese.

Il Sindaco Maurizio Colombo esprimendo soddisfazione dichiara “Questo è un passo concreto verso il rispetto dell’impegno preso da questa amministrazione durante le dichiarazioni programmatiche del primo Consiglio Comunale di rendere l’Azienda Speciale sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini e punto di forza della nostra Città”.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda cogli l’occasione per ringraziare

tutti i farmacisti che si sono resi disponibili a effettuare il servizio, la direttore

Chiara Caraffa e il funzionario Luidi Dozio che si sono prodigati per

rendere possibile. in poco tempo , l’attivazione del servizio da prendere:

in convenzione SSN, per gli studenti dai 14 ai 19 anni e personale scolastico,

attraverso il portale https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ in regime privatistico il servizio verrà effettuato, nelle giornate di lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle 19,00 sempre previo appuntamento da prendere telefonicamente o via Whatsapp al n. 349 8634219

La tariffa applicata in regime privatistico è di 30€ per un tampone rapido, con

esito in 15 minuti.

Per gli over 65 sarà applicata la tariffa di 27€.