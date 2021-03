Uyba, fine della corsa: Scandicci va in semifinale con un altro tie-break

Finisce a Scandicci la stagione della Unet e-work Busto Arsizio 2020-21, un’annata particolarissima che ha portato le Farfalle prima in basso e poi le ha viste rimbalzare altissime, prima di chiudere le danze questa sera sul campo delle toscane.

La squadra di Musso, il giovane coach subentrato (da vice) alla precedente gestione di Fenoglio perde di nuovo per 3-2 (22-25, 25-21, 25-22, 22-25, 15-7) contro le padrone di casa della Savino del Bene le quali accedono così di diritto alle semifinali dove troveranno la Imoco Volley Conegliano. Come domenica in viale Gabardi quindi, fatale alle Farfalle è stato il tie-break a conferma di una serie equilibratissima, finita però nelle mani delle avversarie di Busto.

Una partita di luci e ombre per la Uyba che ha iniziato subito con tanta determinazione (suo il primo set) ma non ha saputo contenere le avversarie nei momenti decisivi, mantenendo il vantaggio per gran parte dei parziali ma facendosi rimontare sul finale. Fino a mollare un po’ il colpo proprio nel quinto e decisivo set quando probabilmente le energie fisiche e mentali si sono esaurite.

Merita però un applauso la squadra di coach Musso, che ha vissuto – dicevamo – una stagione decisamente difficile, segnata in avvio dai tanti contagi per Covid che hanno costretto le biancorosse a fermarsi e non poter trovare continuità nel gioco amalgama. Da gennaio in avanti invece Gennari e compagne hanno saputo ritrovarsi e tassello dopo tassello hanno conquistato l’accesso alle fasi finali di Coppa Italia e addirittura sono arrivate a un passo dalla finale di Champions League.

Una stagione dove il cambio in panchina che ha portato coach Musso ad essere il primo allenatore, ha coinciso anche con la rinascita della squadra. Resta sicuramente il rammarico per una stagione parzialmente “falsata” dalla pandemia ma grande orgoglio per questa squadra e per tutti i suoi tifosi che anche da lontano non hanno mai fatto mancare – da lontano – il loro sostegno alle farfalle.

A fine partita, una Giulia Leonardi in lacrime e ancora attonita, commenta così il risultato: «Perdere non piace mai a nessuno, ovvio. Sono orgogliosa di questa squadra e sono orgogliosa di averne fatto parte. Onore a loro che hanno fatto due partite bellissime. A noi è mancato qualcosa e non siamo state capaci di esprimere il nostro gioco migliore. E’ andata così. Non posso nemmeno dire “pensiamo alla prossima” e in questo momento faccio anche fatica a pensare che sia tutto finito. Abbiamo fatto delle bellissime imprese, soprattutto da gennaio, da quando abbiamo perso poco. E’ stato un gruppo bellissimo che è cresciuto tantissimo giorno dopo giorno. Non abbiamo mai mollato, nonostante tutto e abbiamo fatto un campionato meraviglioso».

La partita

Coach Musso schiera il sestetto titolare composto da Poulter in regia, Mingardi opposto, Gennari e Gray in attacco, Olivotto e Stevanovic al centro, Leonardi libero.

Il primo set inizia in equilibrio con le due formazioni che procedono punto a punto (7-7) e si danno battaglia su ogni palla. Il pallonetto spinto di Gray vale il primo break per la Uyba (8-11 e time out Barbolini). Grande difficoltà per le toscane che subiscono il gioco delle biancorosse, che approfittano per portarsi sul 10-15 (secondo time put per Barbolini, con Musso che chiede attenzione prevedendo che le avversarie inneschino Stysiak, ancora non troppo chiamata in causa). Al rientro in campo doppia alzata proprio per Stysiak che mette in difficoltà la difesa delle farfalle. Scandicci conquista tre punti e sul 13-15 è Musso a fermare il gioco. Al rientro in campo la Savino del Bene recupera e si riporta a -1 (18-19). Stevanovic segna il 20-24 ma le padrone di casa non ci stanno e annullano due palle set (22-24 e time out Musso). Il murone sull’attacco di Pietrini chiude 22-25.

Il secondo set parte ancora in grande equilibrio (9-9). Le padrone di casa provano a scappare e sul 13-11 Musso ferma il gioco visibilmente arrabbiato, per chiedere alle sue ragazze di non cambiare le situazioni preparate in allenamento. Al rientro in campo la situazione non cambia e sul 15-11 Musso schiera Herrera Blanco su Stevanovic, per far riprendere fiato alla sua centrale e provare a cambiare un po’ le carte in campo. Sul 18-12 Musso ferma ancora il gioco e striglia le sue giocatrici chiedendo maggiore calma. La Savino del Bene continua la sua marcia ma le farfalle provano a reagire e recuperano qualche punto (20-16). Stysiak buca il muro bustocco segnando il 24-20; Popovic sbaglia la battuta ma Gray fa altrettanto e regala a Scandicci il 25-21.

Il terzo parziale inizia bene per le padrone di casa che scappano sull’8-5, costringendo coach Musso a fermare il gioco per chiedere alle ragazze di variare di più i colpi in attacco. Le biancorosse ci provano e si riportano a -1 (10-9) grazie all’attacco di Mingardi. Vasileva scalda il braccio e segna due punti consecutivi portando la sua squadra sul 16-13. Ancora una volta la Uyba reagisce e ritrova il -1 (20-19). Il pallonetto di Vasileva inganna la difesa bustocca che si è fatta trovare molto impreparata (22-19). Sul finale l’attacco di Popovic segna il 24-20 ma Gennari e compagne reagiscono e annullano due palle set, costringendo Barbolini a fermare il gioco (24-22). Una bomba di Stysiak chiude il parziale 25-22.

Avvio equilibrato nel quarto set con le due squadre che ancora una volta procedono punto a punto (6-6). L’ace di Poulter vale il primo break del set (6-8); Olivotto mette il +3 e Barbolini ferma il gioco. Al rientro in campo la Uyba mantiene il suo vantaggio 9-12 ma Scandicci ci prova e rosicchia 2 punti (11-12). Il muro di Popovic su Gray rimette la situazione in parità (14-14). Cambio al centro per Mencarelli che mette in campo Herrera Blanco su Stevanovic per darle un attimo di respiro. Ancora un break per la Uyba che segna il 15-17. Sul 16-17 dentro anche Piccinini in seconda linea su Gray. L’ace di Popovic regala il primo vantaggio alla Savino del Bene (19-18) e Musso ferma il gioco facendo notare alle sue di non aver ancora fatto nemmeno un pallonetto, a differenza delle avversarie. Sul finale le biancorosse si accendono e corrono sul 20-23. Gran pasticcio di Scandicci con Gray che ne approfitta e mette a terra il 20-24 e poi chiude anche il 22-25 portando la partita al quinto set.

Tie-break: Musso schiera Herrera Blanco su Olivotto. Equilibrio iniziale tra le due formazioni (3-2) e grande spettacolo in campo. L’ace di Vasileva vale il 6-3 e subito il doppio muro di Lubian porta al cambio campo sull’8-3. Musso mette in campo Bonelli su Poulter e Escamilla su Mingardi. Le toscane pasticciano ma salvano e Stysiak schiaccia il 11-3. Ancora pasticci per Scandicci che sbaglia regalando a Busto 3 punti (11-6 e time out Barbolini). Sul finale il doppio errore in attacco di Herrera Blanco e Gray regalano a Scandicci il 15-7 e la stagione delle farfalle finisce.