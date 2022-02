La risalita della Uyba si ferma sul campo di Scandicci

Niente da fare per la Uyba che contro la Savino del Bene Scandicci, incassa una sonora sconfitta per 3-0 (29-27, 25-20, 25-15). Nonostante l’approccio positivo alla gara e i primi due set giocati alla pari, le farfalle di coach Musso sono cadute nel terzo.

Tra le fila di Scandicci si è fatta notare Antropova, in campo a partire da metà del primo set, capace di mettere in grande difficoltà la difesa biancorossa, con le sue potenti schiacciate, risultando anche MVP della partita. Stevanovic e compagne hanno subìto anche la potenza delle battute delle toscane, riscontrando difficoltà sul primo tocco e costringendo Poulter a chiamare poco in causa le sue centrali.

A fine partita Mingardi ammette poca lucidità nei momenti importanti e un calo di concentrazione nel terzo parziale: «Era una gara importante dove provare a fare punti per la classifica, ma non ci siamo riuscite e questo lascia un po’ di amaro in bocca. Credo che abbiamo approcciato bene la partita, ma sulle palle determinanti abbiamo commesso errori che hanno rovinato quanto di buono fatto prima: c’è stata poca lucidità nei momenti caldi e poi a metà del terzo set è calata la concentrazione. In generale credo che Scandicci abbia servito molto forte e bene e che la nostra ricezione abbiamo davvero faticato: Jordyn Poulter difficilmente ha avuto palla in mano e quando è così tutto diventa più difficile per noi».

Tanto dispiacere nelle parole di coach Musso che però è già concentrato sull’impegno contro Conegliano: «Sono dispiaciuto perché non siamo riusciti a mettere in campo una reazione a quello che stava succedendo in campo da un certo punto in poi. Credo che abbiamo giocato primo set e metà del secondo a livello alto, provando a stare al loro ritmo; l’abbiamo fatto in attacco e con il muro-difesa, però c’è stato un divario abissale dai 9 metri. Ci hanno aggrediti dall’inizio alla fine, mentre noi abbiamo avuto un livello troppo basso, non sufficiente per giocare contro squadre di questo livello. Detto questo continuiamo a lavorare e pensiamo alla prossima con Conegliano».

Come sottolineato anche dal coach, la Uyba deve voltare subito pagina perché sabato prossimo alla e-work Arena arriva la Imoco Conegliano e sarà importante mettere in campo da subito un atteggiamento aggressivo e provare a portare a casa qualche punto importantissimo per la classifica.

La partita

Coach Musso schiera il sestetto composto dalla regista Poulter in diagonale con Mingardi. Al centro la coppia Stevanovic-Olivotto, in attacco Lucia Bosetti e Gray; a difendere il campo il libero Giorgia Zannoni.

Primo set – Inizia bene Scandicci che si porta sul 3-1 grazie alle ottime difese di Castillo. Le padrone di casa segnano il 10-7 e coach Musso ferma il gioco per dare qualche indicazione alle sue ragazze. Due muri consecutivi di Olivotto valgono la parità (11-11) e Mingari trova il primo vantaggio biancorosso (11-12 e time out Musso). Coach Barbolini mette in campo Antropova su Lippman. Le due formazioni combattono punto a punto e accendono lo spettacolo per i tifosi presenti sugli spalti (22-23). Il set va ai vantaggi, chiusi da una scatenata Antropova (per lei muro e successivo ace, 29-27).

Secondo set – Il parziale si apre in equilibrio, con le biancorosse che riescono a mantenere un piccolo vantaggio (5-7). L’errore di Gray e l’ace di Antropova riavvicinano Scandicci (9-10) e sul 12-11 Musso ferma il gioco. Fase centrale del set punto a punto (15-15), poi le padrone di casa ingranano la marcia e si portano sul 18-15. Bosetti e Olivotto ci provano ma Antropova è inarrestabile e trova il quinto ace (21-17). Scandicci amministra il vantaggio e la solita Antropova chiude 25-20.

Terzo set – Coach Musso prova a cambiare qualcosa in attacco mettendo in campo Ungureanu su Bosetti. L’avvio è positivo per Scandicci che corre sul 3-1 ma le bustocche non ci stanno e trovano il 6-6. In campo la battaglia è accesa ed entrambe le formazioni giocano ogni palla con grande determinazione, procedendo a braccetto fino al 13-13. La Uyba spegne la luce e le toscane ne approfittano (21-15). Sul finale non c’è gioco; le ragazze di Barbolini chiudono con un perentorio 25-15.

Il tabellino

Savino del Bene Scandicci – Unet e-work Busto Arsizio 3-0

(29-27, 25-20, 25-15)

Scandicci: Angeloni, Alberti 2, Silva Correa 6, Moschettoni ne, Malinov 6, Napodano, Pietrini ne, Lubian, Natalia 12, Lippmann 2, Antropova 24, Sorokaite 12, Castillo (L)

Busto Arsizio: Poulter 1, Battista ne, Olivotto 6, Monza ne, Colombo ne, Gray 13, Mingardi 18, Zannoni (L), Stevanovic 8, Bosetti 3, Herrera Blanco ne, Ungureanu 2

Arbitri: Andrea Puecher – Veronica Mioara Papadopol

Note. Scandicci: ace 10, errori 8, muri 6. Uyba: ace 2, errori 7, muri 5