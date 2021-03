Il Vakifbank infrange il sogno della Uyba: a Busto è 0-3 turco

Si conclude – anche in tempi molto brevi, per quanto riguarda la semifinale di ritorno – la bella avventura in Champions League per le padrone di casa della Uyba che perdono per 0-3 con parziali inesorabili (13-25, 15-25, 15-25) contro il Vakivbank istanbul di coach Guidetti.

Un peccato, perché la vittoria in rimonta sul Bosforo aveva fatto sognare i tifosi biancorossi. Alla E-Work Arena invece arriva una brutta prestazione per Gennari e compagne che iniziano la partita concedendo addirittura uno 0-9 alle avversarie, preludio di una serata in cui le turche hanno tenuto in mano da subito le redini della gara. Una vera corazzata il Vakif, guidata da una indiavolata Haak (per lei 26 punti, 3 muri, 56% positivo in attacco), che conquista la finale che vedrà dall’altra parte della rete la più forte delle italiane, l’Imoco Volley Conegliano che si è sbarazzata di Novara.

Un doveroso applauso però alle ragazze di Busto Arsizio, che dopo un inizio di stagione disastroso e molto complicato, sono riuscite ad arrivare a un passo dal sogno di giocare un’altra finale del prestigioso torneo continentale. Resta il rammarico, per questa volta, di non aver visto la stessa grinta e la stessa determinazione messa in campo nella gara in Turchia. Restano i playoff di Serie A1: l’obiettivo è quello di arrivare più avanti possibile e se la Unet sarà la stessa vista tante volte in questo 2021, ci si può togliere ancora qualche soddisfazione.

A fine gara sorride Haak: «Sono felice per la vittoria. Siamo venute determinate e concentrate dopo aver perso la scorsa settimana. Ci siamo godute la partita e sono orgogliosa di tutta la squadra. sicuramente abbiamo fatto al differenza nel servizio. Contro Conegliano sarà la partita dell’anno e non vedo l’ora di giocarla».

La partita

Coach Musso schiera il sestetto composto da Poulter in regia, Mingardi opposto, Olivotto e Stevanovic al centro, Gennari e Gray in attacco, Leonardi libero. Il primo set si apre con il Vakifbank che spinge subito con il servizio di Guimares e si porta sullo 0-5, situazione che costringe coach Musso a fermare il gioco. Al rientro in campo ancora difficoltà per le padrone di casa che addirittura sono a -9 (0-9 e secondo time out chiamato dalla panchina bustocca). Brutto inizio per Gennari e compagne che commettono anche un errore di formazione e scivolano a -11 (4-15). Continua la marcia delle turche che vedono terra spianata contro una Uyba praticamente inesistente (9-21). L’ace di Bartsch chiude con un impietoso 13-25.

Il secondo parziale inizia con maggiore equilibrio, con le due formazioni che si rincorrono (4-5). Le ragazze di coach Guidetti provano a scappare e conquistano il +5 (4-9 e time out per Musso che prova a dare qualche consiglio tattico alle sue). Sul 7-14 la panchina biancorossa deve fermare ancora il gioco. Sul punteggio di 8-16 Musso schiera Herrera Blanco su Olivotto per guadagnare qualche centimetro a muro. Gennari e compagne ci provano e accorciano un po’ le distanze (15-20) anche se la situazione non è semplice. Finisce 15-25 con il murone su Gennari e l’attacco di Bartsch.

Il terzo set parte bene per la Uyba che va subito sul 3-1 ma resterà un vantaggio isolato. Haak e compagne infatti non ci stanno e riportano subito la parità (3-3). Le turche provano a scavare il solco e corrono sul 6-10 (Musso mette in campo Escamilla su Gray) e poi sul 8-15. Sull’11-20 coach Musso usa anche il secondo time out e chiede alle sue ragazze di non mollare e di portare a termine la partita, anche se dall’altra parte l’avversario è più forte e che in ogni caso è un’esperienza che va giocata fino alla fine. Finale in discesa per le turche che chiudono set e partita (15-25).

Il tabellino

Unet e-work Busto Arsizio – Vakifbank Istanbul 0-3

(13-25, 15-25, 15-25)

Busto Arsizio: Poulter, Olivotto 1, Gennari 2, Bonelli ne, Gray 5, Leonardi (L), Mingardi 16, Piccinini ne, Cucco ne, Stevanovic 3, Escamilla 3, Bulovic ne, Herrera Blanco 1

V. Istanbul: Orge ne, Ozbay ne, Senoglu ne, Aykac, Akman ne, Gurkaynak ne, Ismailoglu ne, Guimares 10, Haak 26, Bartsch 15, Yilmaz, Rasic 4, Ognjenovic 1, Gunes 5

Arbitri: Wolf, Goncalves

Note. Uyba: ace 1, errori 2, muri 5. Vakifbank: ace 6, errori 6, muri 8. Durata set: 21′ 27′ 23′