I voti della Pro Patria: Le Noci meriterebbe il gol, la difesa questa volta tradisce

La Pro Patria incappa nella tipica giornata “no”, a partire da quelli che di solito sono i punti di forza: Greco e la difesa. Le noci meriterebbe il gol ma il palo gli nega la gioia.

PAGELLE

GRECO 5,5: Sul primo pallone si fa trovare impreparato, segno di una partita che non l’ha visto nella sua miglior forma. Non è privo di colpe nei due gol subiti nella ripresa

GATTI 6: L’ultimo a gettare la spugna. Ci prova anche in attacco ma anche per lui non è una giornata da ricordare

BOFFELLI 5,5: Quasi perfetto tre giorni fa, oggi quasi in affanno. Tante piccole imperfezioni

MOLINARI 5,5: A volte impacciato, non trova grande sostegno dai compagni di squadra

COTTARELLI 5,5: Qualche cosa buona ma anche tanti errori

Masetti 5,5: Secondo esordio in biancoblu nella giornata sbagliata

SPIZZICHINO 5,5: Un paio di break interessanti nel primo tempo da mezzala, nella ripresa da esterno perde vigore

BERTONI 6: Ci prova nonostante tutto. Prova il destro nel finale ma anche per lui non c’è fortuna

NICCO 5,5: Appare stanco dopo tante battaglie. Non dà il meglio anche se qualcosa dal cilindro prova a estrarlo

Colombo 5,5: Dentro nel finale, si innervosisce e becca anche l’ammonizione

GALLI 5,5: Torna in fascia a sinistra e prova a spingere ma non riesce a trovare continuità

Brignoli 6: Di quelli che Javorcic “pesca” dalla panchina è lui a dare qualcosa in più

LE NOCI 6,5: Bravo ma sfortunato. Dopo un primo tempo poco appariscente, a inizio ripresa sfiora il gol prima con una girata da “volpone”, poi colpisce un palo con uno splendido destro al volo che avrebbe meritato miglior sorte

Kolaj 5,5: Non riesce a incidere e più volte sbatte contro la difesa granata

LATTE LATH 5,5: Tanti dribbling e pochi tiri. A volte perde tempo e non riesce a concludere

Castelli 5,5: Anche lui non riesce a dare qualcosa in più alla squadra