Whirlpool offre lo stabilimento di Cassinetta per le vaccinazioni

Whirlpool Corporation sostiene la campagna “Fabbriche di Comunità” promossa da Confindustria, ed è pronta a offrire la sede di Cassinetta di Biandronno e le altre sedi italiane come centri per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19. (nella foto il direttore dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno Manuel Rossi)

La multinazionale americana supporta l’iniziativa di Confindustria sul censimento nazionale delle “Fabbriche di comunità”, mettendo a disposizione tutti e 7 tra siti industriali e sedi operative sul territorio italiano per la somministrazione dei vaccini, secondo le modalità definite dalle autorità competenti, e offrendo la disponibilità per effettuare in tali centri anche le vaccinazioni destinate alla popolazione residente nelle comunità dove operiamo.

Per l’iniziativa, Whirlpool offrirà i propri spazi attrezzati all’interno delle strutture aziendali, le strumentazioni necessarie per la somministrazione dei vaccini e il proprio personale, sia medico che di supporto, in sinergia con le risorse messe a disposizione dalle amministrazioni locali.

«Da sempre Whirlpool è in prima linea nel sostenere la salute e la sicurezza, non solo nei luoghi di lavoro ma anche supportando le comunità nelle quali siamo localizzati ed operiamo. Anche qui a Cassinetta di Biandronno abbiamo prontamente risposto alla chiamata di Confindustria e del Governo» commenta Manuel Rossi, direttore del sito di Cassinetta. «Vogliamo fare tutto il possibile per dare il nostro contributo alla campagna vaccinale e ci impegniamo non solo per i nostri collaboratori, ma anche – qualora possibile ed in accordo con le autorità sanitarie – per la popolazione. Non appena ci verrà richiesto, siamo pronti per cominciare».