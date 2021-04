A Saronno addio a marito e moglie, scomparsi a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra

Un altro duplice lutto, un’altra coppia di coniugi che dopo una vita passata insieme se ne va sconfitta dal Covid.

A Saronno alle 11 di venerdì 23 aprile, si è tenuto il funerale di Luigi Bersani e Lidia Bagnara, 87 e 93 anni. Due carri funebri parcheggiati sul piazzale della chiesa di piazza Libertà, segnale dell’ennesima giornata caratterizzata da un ultimo saluto doloroso.

Bersani è stato ricordato dai membri del Gruppo Alice, associazione da lui fondata e di cui è stato presidente per tanti anni:

Addio al presidente emerito e fondatore Luigi Bersani Il Gruppo Alice annuncia, con immenso dolore, la scomparsa del nostro presidente emerito e fondatore Luigi Bersani. Esprimiamo riconoscenza e gratitudine a una persona speciale, sempre disponibile. Ha lasciato un segno indelebile del suo passaggio, visibile anche a chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo: umile ma importante, sensibile e trasparente, accogliente, si è speso tanto, fino all’utimo, per la nostra Associazione. Il cuore delle anime buone non muore mai, i suoi battiti diventano musica di speranza per continuare a credere! La lunga strada che hai percorso con noi non è finita: sarai sempre al nostro fianco!

Nell’annuncio funebre, il cordoglio della famiglia che annuncia la scomparsa a pochi giorni di distanza di marito e moglie, portati via dal virus dopo essere stati ricoverati in ospedale, e l’invito a donare alle realtà che la coppia aveva sostenuto in vita, il Gruppo Alice e Il Sandalo.

Non è il primo lutto che sconvolge la vita di intere famiglie. Pochi giorni fa abbiamo raccontato della vicenda di una famiglia legnanese, che piange la scomparsa di padre, madre e figlio.

A Casciago, nella frazione di Morosolo, a dicembre, se ne andarono insieme marito e moglie, anche loro a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra.

Come dimenticare poi le sorelle Fusetti di Saronno, anche loro scomparse a dicembre dopo una vita passata fianco a fianco.