L’ultimo saluto a moglie e marito morti per Covid a Morosolo

I due carri funebri all’esterno della piccola chiesa di Morosolo, le bare affiancate sotto l’altare, con le foto dei defunti sui feretri ed una corona di fiori sopra ciascuna. Non è la prima volta che si celebra un doppio funerale, ma è un rito che non smette di commuovere e stupire.

Galleria fotografica L'ultimo saluto per moglie e marito morti per Covid a Morosolo 4 di 9

Lorenza Stefani e Abramo Barcheri se ne sono andati insieme, dopo una vita passata una accanto all’altro. Avevano entrambi 89 anni e se li è portati via il Covid, complicando negli ultimi giorni la loro situazione di salute.

Don Emilio Rimoldi, parroco della comunità pastorale di Sant’Eusebio, solo poche settimane fa aveva celebrato il funerale di un’altra coppia di coniugi di Morosolo, Carlo Villa e Alba Maria Brugnoni, deceduti anche loro a distanza di pochi giorni a causa del coronavirus.

Nell’omelia don Emilio ha sottolineato come «questa situazione che ci tocca sempre più da vicino provochi turbamento, riflessioni, ansia, disperazione che vanno superate con la Fede, soprattutto a pochi giorni dal Natale quando è la vita che vince, non la morte. Per Lorenza e Ambramo non è tutto finito: la loro vita, passata in terra insieme, insieme prosegue nella casa del Padre».