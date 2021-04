“Addio al grande Alfred”, il saluto al fiorista scomparso di Sacro Monte Servizi Funebri

Con un forte e sincero abbraccio la A.G. Sacro Monte Servizi Funebri saluta il grande Alfred, noi lo chiamavano così con affetto confidenziale, una persona straordinaria e buona, che ci ha seguiti professionalmente sin dal primo giorno con una professionalità inaudita.

Il titolare Vittorio, molto colpito dalla notizia lo ricorda così: «Beneee! Ci aggiorniamo tra poco. Mi mancheranno le nostre risate in negozio e le nostre chiamate frettolose, grazie per tutto boss, davvero! riposa in pace caro Ave».