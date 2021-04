Ecco chi si è aggiudicato il bar di villa Mirabello a Varese

E’ stato pubblicato l’esito della gara per il bar di villa Mirabello a Varese.

Ad aggiudicarsi la concessione del locale pubblico di proprietà del comune, affacciato sul cedro dei giardini di villa Mirabello è stato Pietro Daverio, che ha offerto una cifra doppia (Circa 20mila euro all’anno) rispetto agli altri partecipanti, tutti noti gestori di bar varesini: Raffaele Bruscella, detto Skizzo, gestore del Balthazar; Massimiliano Condello, uno dei soci de “La Cupola”, e Cesare Orlando, che gestisce il bar Minigolf.

Daverio, 34 anni, è l’outsider del gruppo: «Arrivo da diverse esperienze in locali di tutta Italia e oltre: da Milano alla Puglia, con esperienze anche in Spagna – spiega Daverio – Ma questo è il primo locale totalmente gestito da me».

La sua offerta corrispondeva al doppio della base d’asta, fissata a 10mila euro: «E francamente mi ha stupito vedere, all’apertura delle buste, che tutti gli altri erano stati all’incirca sulle cifre di base – spiega – Io ero reduce da un bando a cui avevo partecipato per un locale in un altro luogo della provincia: chi si è aggiudicato la concessione aveva offerto una cifra spropositata. Perciò, quando ho fatto l’offerta speravo sì di avere buone probabilità, ma non mi aspettavo di essere cosi superiore a tutti».

Pietro Daverio conosce bene quel locale: «E’ stata una scelta sentimentale – dice infatti – Ritengo che quello sia uno dei posti piu belli di Varese: immerso nel verde, sempre soleggiato. Mi dispiaceva un po’ che non si fosse mai riuscito a farlo lavorare come io mi immagino e spero di fare».

La riapertura del bar è prevista per giugno: «Mi metto subito al lavoro, ragionevolmente sarò pronto per giugno, e per quell’epoca potrò aprire – conclude – norme anticovid permettendo, naturalmente».