Aggredito in via Dante ad Azzate, è caccia a una Passat grigia

Era sceso dall’auto per aprire il cancello di casa, in via Dante ad Azzate, quando la portiera di un’automobile in sosta si è aperta e una donna si è avvicinata e lo ha strattonato per un braccio.

L’uomo s’è divincolato, è riuscito a liberarsi dalla stretta e la donna è risalita sull’auto, dove l’attendeva un uomo, ed è fuggita. È accaduto martedì mattina, intorno alle 12.30, in una strada dietro al grande parcheggio che si affaccia su via Piave, la via centrale del paese. L’uomo aggredito ha lanciato subito l’allarme e i carabinieri di Azzate hanno raccolto la sua testimonianza. Ora è caccia alla coppia che pare viaggi su una Passat di colore grigio. Non si sa a cosa mirasse la donna, forse ha tentato lo scippo dell’orologio perché l’uomo in quel momento non aveva altro. Resta il fatto che l’aggressione è avvenuta in pieno giorno, in una zona abbastanza centrale. Nel parcheggio ci sono alcune telecamere e non è escluso che il passaggio dell’auto sia stato registrato.