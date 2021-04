Aime apre a Busto Arsizio e punta su Valentina Verga

Busto Arsizio, sesta città della Lombardia, vanta una centenaria storia imprenditoriale ed il tessuto industriale dell’area della Valle Olona ancora oggi vede accanto a grandi nomi tantissimi piccole e medie realtà che formano l’ossatura produttiva del nostro territorio.

Nella Manchester d’Italia, dove nel 1945 si contavano 500 opifici cotonieri con oltre 25.000 dipendenti e dove ancora oggi è spiccata la vocazione imprenditoriale, AIME ha voluto creare una propria delegazione perchè diventi un luogo di scambio di esperienze e competenze per gli imprenditori oltre che un concreto strumento di sostegno alla competitività, a prescindere dal settore economico di appartenenza delle Aziende, dalla loro forma giuridica e dalle loro dimensioni.

AIME (Associazione imprenditori europei) ha tra i propri obiettivi quello di aggregare e sostenere l’eccellenza imprenditoriale, in particolare quella che nasce dalla capacità di reinterpretare in chiave moderna le arti e i mestieri della tradizione artigiana, manifatturiera, mercantile e dei servizi.

La delegazione di Busto Arsizio – Valle Olona si pone come punto di riferimento per le imprese in tutte le sue sfaccettature: dalla assistenza legale specializzata e di alto livello alle politiche attive del lavoro, dalla formazione d’impresa alla sicurezza, dalle attività di conciliazione e mediazione alla consulenza sui bandi regionali, nazionali ed europei.

Il gruppo si interfaccerà attivamente con le associazioni territoriali già operanti nell’ambito del lavoro con spirito costruttivo e di collaborazione per assistere il mondo imprenditoriale che, oggi più che mai, ha bisogno di partner forti, presenti e competenti per superare questo periodo così difficile.

«Aprire una Delegazione nel mezzo di una pandemia è certamente una sfida ma pensiamo che sia proprio questo il momento in cui possiamo essere più utili e che il nostro passo avanti, in mezzo a tanti passi indietro obbligati, sia il messaggio più forte da poter dare a tutti coloro che stanno resistendo con fatica e tenacia» – sottolinea il segretario generale Gianni Lucchina.

La sede della nuova Delegazione è a Busto Arsizio in Piazza Manzoni 17/ a. Alla Presidenza è stata designata Valentina Verga, avvocato giuslavorista dalla grande competenza nel mondo del lavoro e dell’impresa e dall’ottima conoscenza del territorio grazie al suo ruolo di Consigliere Comunale a Busto Arsizio che svolge ormai da 5 anni.