Al via i lavori di diserbo nei cimiteri di Gallarate: a partire dal 9 aprile i cinque camposanti cittadini saranno chiusi (per tre giorni) per consentire l’intervento affidato alla Saie srl di di Casciago.

Si comincia venerdì 9 aprile, con la chiusura del cimitero centrale di Gallarate, che sarà riaperto la mattina del 12.

Si prosegue poi martedì 13 aprile con la chiusura del cimitero di Crenna, che sarà poi riaperto la mattina del 16.

Analogo periodo anche per il cimitero di Cedrate e quello di Cajello, che chiuderanno il 20 e riapriranno la mattina del 23. Infine l’intervento ad Arnate, previsto dal 27 aprile al 29, con riapertura al mattino del 30.

Se intevenissero condizioni meteo non adatte, l’intervento sarà spostato, anche se i tempi di chiusura – tre giorni – dovrebbero rimanere analoghi.