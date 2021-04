Area di via del Roccolo, l’assessore Rogora: “Su quell’area stiamo facendo molto”

L’assessore all’Ambiente e al Verde Laura Rogora commenta le dichiarazioni che Andrea Barcucci, responsabile cittadino dei Verdi-Europa Verde, ha rilasciato ieri alla stampa in merito all’area di via Castellanza/via del Roccolo: “Il signor Barcucci ha perso l’occasione di fare una dichiarazione in linea con la sua appartenenza associativa e che avrebbe soddisfatto anche coloro che non frequentano le pagine social dei Verdi. Infatti, lamentare che trenta anni fa non è stato fatto nulla sull’area da destinare a parco del “Futuro”, non considerare gli sforzi che sta facendo il Comune per riportare ordine nell’area – e non solo questa -, non essere in grado minimamente di partecipare in senso attivo a questi sforzi, in ultimo, dire che buttare per decenni rifiuti civili non è niente perché tanto ci sono i rifiuti industriali, sono tutte cose che nulla c’entrano con l’ambiente e la sostenibilità, ma sono evidenti forzature politiche per sostenere la candidatura a sindaco di Amanda Ferrario. Lo si dica apertamente che si fa un’operazione politica.

Io, invece, come assessore all’Ambiente, ho il compito di tutelare tutte le componenti dell’ambiente in cui viviamo, dall’aria al verde, e mi sembra che qualche risultato lo abbiamo ottenuto, dai regolamenti attesi da decenni, al piano di piantumazione e potature, passando per il recupero di aree dismesse e inquinate. Chi strumentalizza i nostri comportamenti virtuosi per focalizzare l’attenzione su quello che non è stato fatto diversi lustri fa è completamente fuori dalla realtà e siccome io rappresento l’istituzione, invito il sig. Barcucci in Comune per mostrargli come stiamo operando, nel rispetto integrale delle norme e a favore dei cittadini”.