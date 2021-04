Atmosfere dark o rosa a pois: libri come opere d’arte

Senza mezze misure per questo weekend che inizia con la Giornata mondiale del libro, la libraia Laura Orsolini consiglia a bambini e ragazzi due albi illustrati che non potrebbero essere più distanti tra l’oro, uniti nel nome dell’arte delle immagini e della lettura. Ecco allora per i ragazzi un capolavoro cupo ma bellissimo e carico di emozioni, e ai più giovani un racconto di amicizia, risate e sfumature pastello.

Storie di fantasmi del Giappone

Lo aspettavo da mesi e finalmente “Storie di fantasmi del Giappone” illustrato da Benjamin Lacombe è arrivato in libreria!

Una raccolta di storie e leggende folkloriche raccolte da Lafcadio Hearn.

Atmosfere in ombra e dark esaltate dalle illustrazioni di Lacombe che lo rende l’ennesima opera d’arte firmata di suo pugno.

Un libro per ragazzi grandi che amano il Giappone e i racconti inquietanti.

“Storie di fantasmi del Giappone”

di Lafcadio Hearn, illustrato da Benjamin Lacombe,

L’Ippocampo editore – € 25

Rosa a pois

Sorride quando il tempo è bello ma quando piove Adèle si rintana e non riesce nemmeno a mettere fuori la punta del naso: chi riuscirà a convincerla a cambiare idea e a vedere le cose da un altro punto di vista?

Una bella storia sul potere dell’amicizia e dell’amore che vi lascerà il sorriso sulle labbra e vi riempirà gli occhi di colori: anzi… di rosa a pois!