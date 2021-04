Bambini e ragazzi protagonisti in Frera

Dedicate ai lettori più giovani due iniziative della Biblioteca civica di Tradate che riparte venerdì 30 aprile con la letture dedicate ai piccolissimi (bambini dai 3 ai 6 anni), mentre sulle pareti e tra gli scaffali ospita la mostra ” Fai volare la fantasia!” allestita con i disegni, gli elaborati e i video realizzati dai bambini e dai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado durante il primo lockdown, quello della primavera del 2020.

La mostra è aperta e visitabile tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 18.

In più questa settimana torna l’appuntamento per i più piccoli con “Mi leggi una storia?”

L’appuntamento è per venerdì 30 aprile alle ore 16.30, sempre in diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca Frera, con tante letture adatte ai piccolissimi a cura delle bibliotecarie.