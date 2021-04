Barriere antirumore sull’A8 a Castellanza, verranno rimesse nel 2022

Da gennaio 2020 la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha avviato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, un programma di verifica delle barriere antirumore integrate (dispositivi che integrano la funzione di protezione all’urto dei veicoli con la funzione di protezione acustica) ai fini del loro ammodernamento e adeguamento alle più recenti normative.

Il programma, approvato dal MIMS, riguarda l’intera rete Aspi e si svilupperà nell’arco dei prossimi 4 anni.

A fine 2020 è stata realizzata sulla A8 nel comune di Castellanza la prima fase del progetto, con lo smontaggio delle paratie antirumore e la verifica dell’impianto in opera per acquisire tutti gli elementi utili alle nuove progettazioni.

Dopo un confronto costante con l’Amministrazione Comunale, finalizzato a raccogliere e ove possibile considerare le varie sensibilità del territorio, la Direzione di Tronco ASPI di Milano ha individuato la possibilità di anticipare di un anno il programma di ammodernamento dei 2,2 km di barriere integrate presenti nel territorio del comune di Castellanza, che potrà quindi essere avviato a partire dall’ultimo trimestre 2021 con l’esecuzione delle indagini geognostiche.

L’ultimazione della progettazione è prevista entro il prossimo novembre e i lavori di sostituzione veri e propri avverranno entro i 12 mesi successivi.

Nel frattempo la Direzione di Tronco di Milano di Aspi sta completando ulteriori verifiche finalizzate ad attivare un temporaneo e parziale ripristino delle paratie antirumore, che in caso di esito favorevole potrà avvenire entro il prossimo mese di giugno.

“La nostra Amministrazione si è fatta da subito portavoce delle criticità segnalate dai nostri concittadini e, in particolare, dei residenti a ridosso del tratto autostradale – dice il Sindaco Mirella Cerini – Ringrazio Autostrade per l’Italia per la disponibilità dimostrata sia nel riposizionare celermente le barriere rimosse per effettuare gli importanti e necessari interventi di manutenzione e verifica delle strutture esistenti; sia per aver anticipato il programma per i lavori di riqualificazione del tratto Castellanzese. Oltre ad avere barriere più performanti, come previsto dal programma, come Amministrazione stiamo chiedendo anche di valutare una estensione lineare del tratto Castellanzese che Autostrade, dopo le necessarie verifiche tecniche, sottoporrà al vaglio del Ministero. Voglio rassicurare la cittadinanza che sarà cura del Comune di Castellanza monitorare la situazione e vigilare sul rispetto del cronoprogramma”.