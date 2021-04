Castellanzese detronizzata a Bra

La Castellanzese, dopo quindici risultati utili consecutivi, soccombe per 4-0 a Bra: un risultato frutto di un primo tempo perfetto dei piemontesi, che in trentacinque minuti impongono una distanza siderale tra i neroverdi e la vittoria. Nonostante un secondo tempo all’assalto, agli uomini di Mazzoleni non riesce il miracolo di bucare un’organizzatissima retroguardia giallorossa, collezionando solo cross a vuoto e tiri ribattuti.

La giornata nera dei neroverdi inizia al 10’, quando il portiere avversario Guerci rinvia, trovando il tocco di un difensore che innesca Merkaj, il quale, a tu per tu con Indelicato, non sbaglia con il sinistro. Il raddoppio dei giallorossi arriva dieci minuti dopo, grazie a Cappelluzzo che riceve palla in area, la protegge e poi la offre a Marchisone il quale, dal limite, trova un destro chirurgico che entra in porta a fil di palo. Passano sette minuti, e Marchisone è ancora decisivo nel rubare palla a Chessa, entrare in area e crossare. Dopo una mischia furibonda, la sfera arriva a Merkaj che da due passi sigla la doppietta personale. Al 43’ arriva invece il colpo di grazia, a seguito di un pasticcio tra Negri e Indelicato, con quest’ultimo che è costretto ad abbattere Capelluzzo davanti alla porta sguarnita. È lo stesso Capelluzzo a siglare il 4-0 spiazzando Indelicato. Un primo tempo shock, a seguito del quale la reazione dalla Castellanzese non può che essere disperata. I piemontesi giustamente nella ripresa si trincerano nella propria metà campo, togliendo ossigeno ai tentativi neroverdi. Da segnalare, al 60’, l’occasione sui piedi di Chessa, che in spaccata non riesce a convertire in gol l’ottimo cross di Fusi. L’ultimo tiro della partita parte invece dal piede destro di Mecca, al 86’, bloccato senza troppi problemi da Guerci.

Sarà dunque un finale di stagione al cardiopalma quello del girone A di Serie D: a otto partite dal termine, ci sono quattro squadre in altrettanti punti. Grazia alla vittoria odierna ad Arconate, a guidare il carro dall’alto dei 59 punti finora conquistati ci sono i valdostani del PDHAE, mentre un gradino sotto troviamo la Castellanzese. A quota 57 c’è invece il Gozzano, a lungo capolista, che ha però ancora due partite da recuperare. Due punti più in basso, invece, c’è proprio il Bra, rilanciatosi nella corsa alla promozione grazie alla vittoria di oggi. Senza contare le altre inseguitrici, come Caronnese, Sestri Levante e Sanremese. Gli uomini di Mazzoleni avranno a disposizione una settimana per recuperare le forze in vista della partita con il Borgosesia, che inaugurerà questo campionato finale di otto partite di cui, viste le premesse, possiamo essere sicuri solo dell’imprevedibilità.