Ciao Alessandro, “uomo umile, puro, di grandi valori“

Alessandro Casali, ex vice sindaco di Luino e già presidente del consiglio comunale di Luino ricorda Carlo Alessandro Pisoni, lo storico locale recentemente scomparso.

Il ricordo di Carlo Alessandro Pisoni è doveroso proprio in omaggio alla sua grande cultura. Durante il mio mandato decennale presso il Comune di Luino ho potuto apprezzare le sue doti oratorie, la sua capacità di interloquire con tutti .

Quando organizzammo un incontro con la Regio Insubrica insieme a Francesca Brianza , oggi Vice Presidente del Consiglio Regionale ,riguardante i ristorni dei frontalieri ,fece una lezione impeccabile di storia a tutti i presenti, magnificando il nostro Lago e la straordinaria bellezza del territorio insubre. Chi lo conosce, tra l’altro, ben sa la sua passione per il dialetto. Era molto orgoglioso del fatto che lo avessi proposto a Regione Lombardia per un ruolo nel Comitato scientifico dell’Archivio dedicato a Vittorio Sereni, poeta da lui tanto amato . .

Sono rimasto molto colpito da questa notizia, proprio per il buon carattere di Carlo Alessandro, uomo umile, puro, di grandi valori.

Alessandro amava la storia ed apparteneva a molte Società e Associazioni storiche anche con relazioni internazionali, e si appassionava di varietà floreali, fenomeni devozionali, musica classica.