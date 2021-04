Pellicini: “Con Pisoni se ne va un uomo di grande cultura”

«Con Alessandro Pisoni se ne va un uomo di grande cultura, uno studioso appassionato e una persona perbene. Lascia una bellissima famiglia e un grande vuoto in chi lo ha conosciuto e ha avuto la fortuna di frequentarlo. Alessandro, tra le tante e importanti cose in cui era impegnato, faceva anche parte del comitato scientifico del fondo Sereni, indicato dall’assessorato alla Cultura di Regione Lombardia, a dimostrazione che la sua fama di uomo di cultura travalicava i confini locali».

È il ricordo di Andrea Pellicini (foto) dopo la scomparsa di Carlo Alessandro Pisoni, storico di grande caratura scomparso ieri.

«Lo ricordo anche come persona affabile e disponibile. Qualche anno fa accompagnò me e la mia famiglia a visitare il palazzo e i giardini dell’Isola Bella, luoghi che conosceva meglio di chiunque altro per la sua lunga attività di archivista e conservatore delle carte dei Borromeo. Per me fu davvero un privilegio e quel pomeriggio di ottobre, sul lago che Alessandro amava intensamente, rimarrà sempre un ricordo carissimo», conclude Andrea Pellicini