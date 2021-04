Il cordoglio dell’amministrazione di Luino per la morte di Alessandro Pisoni

La morte di Carlo Alessandro Pisoni «lascia un vuoto enorme nella cultura della città». Queste le parole del sindaco di Luino Enrico Bianchi dopo aver appreso della morte dello storico e studioso, del Lago Maggiore.

«Pisoni era persona molto importante per la cultura luinese. Si era occupato della storia della città in maniera esemplare, mai banale. Era presente all’interno del comitato scientifico dell’archivio Sereni, questo per capire come fosse tenuto in considerazione da Luino e dai lunensi. È una mancanza che oltre ad addolorare rappresenta una perdita enorme dal punto di vista culturale, un vuoto per la cultura».

Oltre alle parole di cordoglio espresse dal primo cittadino anche l’assessore Serena Botta esprime «vicinanza alla famiglia, a nome di tutto l’ufficio cultura e del mio assessorato».

Per Serena Botta «la perdita di un uomo del suo spessore è un lutto per tutta la comunità. Resteranno i contributi culturali e l’impegno profusi in questi anni per il territorio».