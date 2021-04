Il cinema Lux di Busto Arsizio riapre al pubblico con “Il grande passo”

Il cinema teatro Lux di Sacconago riparte con un nuovo film da proiettare. Se nel 2019 una notizia del genere sarebbe passata in mezzo ad altre mille, oggi 27 aprile è il segnale di un piccolo cambiamento nella quotidianità delle persone. Dopo un anno di pandemia si può tornare al cinema per godersi un film sul grande schermo.

Sabato 1 e domenica 2 maggio, alle ore 17.00 il Cinema Teatro Lux riaprirà le sue porte per ricominciare da dove si era fermato: il ciclo di cineforum dedicato ai film italiani. Si inizia con la commedia “Il Grande Passo” un viaggio sulla luna in terra di Polesine. Un titolo che sembra calzare a pennello anche con la realtà che stiamo vivendo: vedere riaprire un piccolo cinema è un grande passo per chi ci ha creduto e ha mantenuto viva la fiamma dell’arte e della cultura anche nel momento più buio.

Lo spettacolo è compreso nell’abbonamento emesso lo scorso anno e purtroppo interrotto a causa dell’emergenza Covid-19. Il calendario dei prossimi film verrà definito in ottemperanza alle normative.

Fino a quando sarà in vigore il coprifuoco alle 22.00 gli spettacoli saranno solo pomeridiani in attesa che si possa riprendere con le attività serali.